Ucid Biella: XV convegno annuale "Progettare la città. Progettare il territorio"

L'appuntamento è sabato 4 dicembre alla sala convegni a Città Studi.

Il programma prevevede alle 08.45 Welcome coffee, alle 09.00 l'inizio dei lavori. parteciperanno «Gli urbanisti», Michele CERRUTI BUT - Docente di urbanistica politecnico di Torino; Franco FORTUNATO - Architetto e UrbanistaEttore; Maria MAZZOLA - Architetto, Docente University of Notre Dame School of Architecture; Mauro VERCELLOTTI - Architetto, studioso del territorio. Segiorranno le relazioni di «Politica, amministrazione, economia, dialogo». Interverranno: Alessandro CICCIONI - Imprenditore, Vicepresidente CCIA Monterosa, Laghi, Alto Piemonte; Claudio CORRADINO, Sindaco di Biella; Gilberto PICHETTO - Senatore, Viceministro allo Sviluppo Economico; Gianluca SUSTA - Avvocato, già' Sindaco di Biella. Moderatore sarà Silvano ESPOSITO - Giornalista, "Il Biellese". Ore 11.45 Dibattito e interazione col pubblico.

Alle ore 12.30 Assegnazione Premio "Paolo Lavino"- Prima Edizione; Assegnazione Borsa di solidarietà “Monsignor Fernando Marchi"; Nomina soci onorari.

Ore 13.15 Chiusura dei lavori.

L'evento si svolgerà presso la Sala Conferenze - Città Studi, a Biella, Corso Giuseppe Pella 2 e sarà gestito in conformità alle normative anti Covid-19 vigenti, con previsione per i partecipanti di Green Pass, controllo temperatura, uso mascherine e distanziamento e ogni altra prescrizione di legge Si ringrazia la Agesci di Biella, per la collaborazione. L'evento è organizzato in collaborazione con il Gruppo Interregionale UCID Piemonte Valle d'Aosta

Informazioni presso ucid.biella@gmail.com o 335 52 03 698