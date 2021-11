A Tavigliano concerto per i 60 anni del Coro La Piuma

60 anni e non sentirli. Il Coro La Piuma festeggia il lieto traguardo con un concerto in programma per sabato 27 novembre, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Tavigliano. All'evento prenderanno parte Gocce di Rugiada e Le Voci del Sabato Sera. Sono invitati a partecipare tutti gli ex coristi.