Passante trova cadavere a bordo strada, dramma a Valdilana

Un'altra tragedia sconvolge il territorio di Valdilana. Dalle prime informazioni raccolte, un passante ha trovato casualmente un uomo privo di vita, riverso a terra a bordo della strada. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 25 novembre, lungo la Provinciale che da Crocemosso porta a Trivero, in frazione Aviè.

Non è ancora chiara la dinamica o ciò che ha provocato il decesso del 63enne ma potrebbe essere stato colpito da un malore improvviso mentre era in cammino. La salma è stata coperta con un telo. Non sono note al momento le sue generalità. Sul posto i Carabinieri, in attesa dell'arrivo del magistrato. Sono in corso gli accertamenti di rito.

Seguiranno aggiornamenti.