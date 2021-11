Biellese in lutto per la morte di Gabriella Avandero Tallia

Lutto nel Biellese per la morte di Gabriella Avandero Tallia, imprenditrice e alpinista molto conosciuta in tutta la provincia. La montagna e la fotografia erano le sue più grandi passioni. Il Santo Rosario sarà recitato domani, 26 novembre, alle 17.30 in Duomo, a Biella. Il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, sarà a Strona sabato 27, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale, in forma provata.