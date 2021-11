Biella, 52enne finisce in ospedale dopo un'incidente alla rotonda di via Oremo (foto di repertorio)

Lievi ferite per un 52enne di Biella rimasto coinvolto nel sinistro stradale avvenuto nella serata di martedì, 23 novembre, alla rotonda di via Oremo a Biella. Per cause ancora da accertare, il conducente è finito contro un palo della luce.

Sul posto si è portato il personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportarlo in ospedale per le cure del caso. Si parla di una prognosi di circa 5 giorni. Presenti anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi.