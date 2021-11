Candelo, il Borgo di Babbo Natale è un successo. Bonifacio: “Era mancato a tutti

Circa 5.000 visitatori hanno animato le vie del Ricetto di Candelo lo scorso weekend, in occasione del Borgo di Babbo Natale. Circa 70 espositori, tra stand, cantine e botteghe, che resteranno all’interno del Borgo sino al weekend dell’11 e 12 dicembre.

Per questi primi giorni di manifestazione non manca l’entusiasmo di Cristian Bonifacio, presidente della Pro Loco di Candelo: “Il Borgo di Babbo Natale era mancato proprio a tutti, e lo si vedeva dai visi felici della gente che passeggiava tra le vie, a cui mancavano queste attività. Siamo contenti che il primo weekend sia andato bene e che siano state rispettate tutte le normative anti-Covid, con grande collaborazione da parte di tutti i visitatori”.

Durante i primi due giorni dell’evento, sono stati distribuiti circa 150 panettoni, donati da De Mori, 20 kg di caramelle ai bambini e circa 100 litri di the caldo, forniti da Conad di Candelo.

“L’acquisto del biglietto online è stata una mossa vincente – conclude Cristian – sia per rispettare le normative anti-Covid che per permettere ai visitatori di garantirsi l’entrata prima di recarsi al Ricetto. Domenica, ad esempio, abbiamo esaurito tutti i biglietti; perciò, prenotando in anticipo, si riserva in sicurezza il proprio posto”.

Il Borgo di Babbo Natale rappresenta un momento di gioia anche per tutti i bambini: tra le vie del Ricetto, infatti, i bimbi potranno trovare una mappa e seguire un percorso tracciato, che li condurrà in cinque diverse postazioni per raccogliere alcuni simpatici gadget.

Per acquistare il biglietto online è possibile farlo sul sito: https://www.liveticket.it/prolococandelo

Per informazioni: http://www.candeloeventi.it/borgo-di-babbo-natale-2021.html