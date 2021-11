A Viverone un Natale all’insegna dell’ecologia e della creatività

A Viverone il Natale 2021 sarà all’insegna dell’ambientalismo e dell’ecologia, grazie ad un’attività ricreativa per bambini dai 4 agli 11 anni denominata “Natale di riciclo, per un mondo più pulito”. L’obiettivo sarà quello di realizzare gli addobbi per un albero di Natale esclusivamente con materiale riciclato.

Saranno 3 le giornate dedicate a questo progetto; si parte sabato 27 con il gruppo dei bambini dai 4 ai 7 anni; successivamente, sabato 4 dicembre, ci saranno quelli dagli 8 agli 11; infine, mercoledì 8, verrà il momento di addobbare l’albero. Le prime due giornate, dalle ore 14.30 alle 18, saranno ospitate nella biblioteca di via Umberto 9° mentre, il momento dell’addobbo, si svolgerà in piazza Agorà. Il numero massimo di presenze di sabato 27 novembre e sabato 4 dicembre è di 15 unità. Per maggiori info e prenotazioni è possibile contattare via WhatsApp Eleonora al 342.9815666 oppure Alessia al 345.1810879.