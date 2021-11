Code all'hub Biverbanca, il Pd in vista delle nuove direttive Green Pass: "Così non va"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del segretario provinciale biellese Rita De Lima riguardo alle code fuori dall'hub di via Carso.

"Mentre i Biellesi rispondono in massa alla richiesta della terza dose del vaccino anti-Covid l’ASL Biellese offre lunghe attese al freddo nelle pochissime strutture adibite alle vaccinazioni. E’ vergognoso far attendere almeno un’ora al freddo persone anziane, persone con i problemi di mobilità, persone in carrozzella, persone comunque fragili per via del loro stato di salute. Nel mentre le prenotazioni sono schizzate alle stelle . Sarà ancor peggio nei prossimi giorni perché ieri il Governo ha presentato le nuove misure restrittive per i no-vax , con il super green pass che scatterà dal 6 dicembre prossimo (fra 11 giorni!!)Così non va per niente bene! L’ASL Biellese corra urgentemente ai ripari chiami a raccolta personale medico disponibile sul territorio; apra urgentemente tutti i siti già presenti per le precedenti vaccinazioni su tutto il territorio provinciale vicini alle persone e ai loro problemi. Predisponga urgentemente corsie preferenziali per coloro che lottano già con la vita a causa delle loro difficoltà legate a malattie o infermità. E’ una crudeltà far aspettare in piedi chi puo’ farlo per pochi minuti, è una crudeltà farlo stare al freddo e all’umidità di questi giorni di fine novembre. Sarebbe vergognoso continuare a tenere in ostaggio le persone con o senza problemi di salute in queste condizioni, chiediamo ai vertici della ASL nostrana di porre urgentemente e strutturalmente rimedio, chiedendo scusa per essere stati colti gravemente impreparati nel corso della peggior pandemia degli ultimi 100 anni !!per la Segreteria PD Biellese e per il tavolo Welfare e sanità".