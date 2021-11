Una Panchina Rossa a Valle Mosso per sostenere le donne vittime di violenza (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Questa mattina in presenza del vicesindaco Cristina Sasso e dell’assessore Elisabetta Prederigo, con la collaborazione di Conad, è stata installata anche nella Municipalità di Valle Mosso una panchina rossa.

Nel territorio del comune di Valdilana ne esistono già tre, segno tangibile dell'impegno dell'amministrazione e delle associazioni del territorio alla lotta alla violenza contro il genere femminile. “Ringraziamo Conad Valle Mosso per aver aderito al progetto nazionale dell'azienda e per la collaborazione che sempre offre a tutte le iniziative del territorio (progetti scuola, buoni spesa) – spiegano dal Comune - Grazie anche agli alunni e agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado Mario Andrion per aver voluto prendere parte all'iniziativa. Grazie infine ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Alberto Garbaccio che hanno pensato, scritto e cantato il testo rap LIVIDI”.