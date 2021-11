Nel cortile di casa Torrione a Biella, gestita da Caritas, dal 2014 rinata come condominio solidale, espressione di una nuova concezione dell’abitare, in cui trovano spazio realtà diverse con l’intento di creare integrazione sociale, da ieri ha trovato spazio una panchina rossa. Un'inaugurazione che non a caso è stata fatta proprio nel giorno della giornata internazionale sulla violenza contro le donne.

Il progetto porta la firma dell'associazione di Candelo Il Mosaico.