Cresciamo insieme all'IC Valdengo

Il passaggio da un ordine di scuola all’altro è un momento formativo nel processo di crescita di ogni bambino e ragazzo e in questa fase storica la scelta assume un valore ancora più decisivo.

Proprio in quest’ottica di crescita personale, l’I.C. di Valdengo accoglie i bambini nella scuola dell’infanzia, li prende per mano, li segue in quel percorso di crescita fino all’età dell’adolescenza, momento così delicato nella vita di ciascun alunno. Diventa, pertanto, essenziale il progetto continuità, che coinvolge tutti gli ordini di scuola, in quanto concretamente accompagna il cammino didattico di ognuno. Ogni ordine di scuola investe, inoltre, molta energia in progetti significativi: le scuole dell’infanzia propongono percorsi didattici innovativi, con particolare attenzione alle attività svolte in spazi aperti, mentre le scuole primarie, organizzate per uno dei plessi sul modello “Scuola Senza Zaino”, garantiscono progetti di motoria, arte e musica, realizzati da esperti al fine di arricchire la già vasta offerta formativa.

La scuola secondaria di I grado offre una vasta rosa di progetti, atti a coltivare le potenzialità di ciascuno, dall’ambito sportivo (sci, danza, padel, mountain bike, laboratorio sportivo), artistico, con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato ai laboratori di arte, linguistico (certificazioni Delf e Trinity) e informatico (coding). I docenti riservano una particolare attenzione ai casi più fragili, che necessitano di percorsi di studio individualizzati. A tal fine i progetti hanno una specifica valenza di inclusività, perché tutti, in una dimensione di serenità e fiducia, possono esprimere al meglio se stessi, soprattutto coloro che provengono da altri Comuni e decidono di investire fiducia nel nostro Istituto, arricchendolo da un punto di vista umano e didattico. Da sempre il percorso didattico è ben supportato dai vari Enti Locali, vale a dire le amministrazioni comunali di Valdengo, Quaregna Cerreto, Piatto e Bioglio.

Al fine di illustrare ai genitori interessati la ricca offerta formativa, è stato organizzato su Meet nel mese di Dicembre un open day per ogni plesso, secondo il seguente calendario:

Scuola Media di Valdengo: sabato 4 Dicembre ore 9.30-10.30

Scuola Primaria di Valdengo: sabato 18 Dicembre ore 9.30-10.30

Scuola Primaria di Bioglio: sabato 11 Dicembre ore 9.30-10.30

Scuola Primaria di Quaregna: sabato 11 Dicembre ore 10.30-11.30

Infanzia di Quaregna: mercoledì 15 Dicembre ore 18.00-19.00

Infanzia Cerreto Castello: giovedì 16 Dicembre ore 17.00-18.00

Infanzia di Piatto: martedì 14 Dicembre ore 17.00-18.00

I genitori interessati troveranno sul nostro sito www.icvaldengo.edu.it le modalità di prenotazione all’evento attraverso la compilazione di Google Moduli, successivamente verrà inviato tramite mail il link di accesso per Meet. Le scuole garantiscono piena disponibilità a colloqui individuali con i genitori interessati, da concordare preventivamente contattando il numero della Segreteria 015881517.