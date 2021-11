Il Teens sciupa tutto nel finale e va ko 62-63

Sconfitta pesante in chiave play off per il Teens Basket Biella Zeta Esse Ti, che nel posticipo di domenica sul campo di Chieri ha perso 62-63. Match deciso da un tiro libero dell'ex Andrea De Simone a 10" dalla fine, che ha condannato Biella alla terza sconfitta consecutiva.

Coach Cardano commenta così il ko dei suoi: «Purtroppo siamo arrivati nel finale con il fiato corto, facendo scelte sbagliate e con scarsa lucidità. Le assenze ci hanno sicuramente condizionato, ma non devono rappresentare un alibi: evidentemente dobbiamo lavorare ancora molto se vogliamo essere competitivi e lottare per un posto nei play off. Il margine di crescita è ampio, a patto che i ragazzi lavorino tutti nella stessa direzione e con la giusta mentalità».

Prossimo match ancora in trasferta, sabato alle 21.15 al pala Ballin di Torino Conroe il Don Bosco Crocetta dell'ex Samuele Pasqualini.

Tabellino Bea Chieri-Teens Biella 63-62 (13-15, 35-30, 53-47)

Biella. Dotti 5, Alberto 7, Ouro Bagna, Vercellino 21, Ndzie 4, ‎Guelpa 6, Amoruso 12, Brusasca, Squizzato 5, Perino 2. Ne: Cena, Angelino. Allenatore: Marco Cardano.