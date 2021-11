Crosstraining, due atlete biellesi sul podio dell'Autumn Team Challenge

Due atlete biellesi sono salite sul podio alla “Autumn Team Challenge” di crosstraining. Sono Anna Lerro e Valeria Gallina le due giovani atlete biellesi del “Taurus Top Training Team” (allenate da coach Davide Zurzolo), che alla loro prima gara insieme a team, hanno ottenuto un prestigioso terzo posto (seconde come punti, ma scivolate al terzo posto per via di un migliore piazzamento dell’altro team pari merito, come da regolamento per queste gare) nella seconda edizione della competizione di crosstraining “Autumn Team Challenge” che si è tenuta a Torino.

Tre sono state le dure prove che hanno dovuto affrontare Anna e Valeria per conquistare la finale (conclusa poi in seconda posizione) e che hanno riguardato un mix di esercizi di ginnastica, pesistica ed endurance.

Le due atlete si allenano da circa un anno nella palestra FIT 4 YOU, in via Friuli a Biella, struttura che ospita anche altri atleti del “TTT Team” che, durante la stagione estiva, hanno ottenuto ottimi piazzamenti nella disciplina “Skyrunning”, come i fratelli Davide e Marco Bazzocchi.

Anna Lerro è ora in preparazione per la finale già conquistata del circuito FIPE “Sthenathlon” di febbraio. Finale che anche altri atleti del team proveranno nelle prossime settimane a conquistare nelle rispettive categorie.