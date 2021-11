Biella 4 Racing a “La Grande Corsa”, in gara Maielli-Gambino e Fignani-Fior

L’annata 2021 sta volgendo al termine ed anche in casa Biella 4 Racing si giunge agli ultimi impegni stagionali prima della pausa invernale, tradizionale toccasana per la “rimessa a nuovo” di uomini e mezzi in vista di un 2022 ormai alle porte. Venerdì 27 e sabato 28 novembre andrà in scena la settimana edizione de “La Grande Corsa”, manifestazione dedicata al mondo dei Rally Storici con annesse Regolarità a Media e Regolarità Sport, organizzata dall’Associazione Amici di Nino e Club della Ruggine.

Per la gara con base a Chieri, numerose validità in questo 2021, tra cui la finale T.R.Z. Non potevano mancare al via anche i rappresentanti B4R, che in questa occasione si concentreranno nella prova di Regolarità Sport, che prevede 8 tratti cronometrati, ma divisi ciascuno in due parti, portando così i rilevamenti validi per la classifica finale a 16, un bell’impegno per gli equipaggi in gara, che richiederà loro massima concentrazione e la ricerca del minimo errore, in quanto alla possibilità di rimediare, fa da contraltare l’aumentare delle possibilità di commettere passi falsi. Al via per i colori Biella 4 Racing sulla loro tradizionale Peugeot 205 GTi di 7^ divisione, troveremo Luca Maielli e Giovanni Gambino, reduci da una roboante terza piazza assoluta al Rally Lana Storico e pronti a dare battaglia per le posizioni di vertice anche in questa gara.

“Prima nostra gara invernale”, esordisce Luca Maielli, “direi ottimo visto che io odio la pioggia ed il freddo. A parte questo speriamo in un tempo clemente, le prove saranno ben sedici, tutto può succedere, impossibile prenderla sottogamba. Da parte nostra ce la metteremo tutta come sempre, poi a fine giornata saremo contenti di quello che saremo stati in grado di fare”. Il secondo sodalizio griffato B4R in gara sarà quello composto da Massimiliano Fignani ed Arianna Fior, che tornano a condividere l’abitacolo della Talbot Sunbeam di 7^ divisione dopo la bella prestazione a giugno in quei di Biella. “Ultima gara della stagione”, commenta Arianna Fior, “proprio La Grande Corsa che ci fece conoscere per caso alcuni anni fa! Siamo reduci dall’esperienza al Lana Storico, dove divertimento e spettacolo non sono mancati, e ciò ci fa essere carichi e pronti a replicare anche in questa gara con la mitica Talbot!”