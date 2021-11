Auto, Pichetto: “Previsto fondo verso transizione, preoccupazioni filiera condivisibili ma pronti alla sfida"

Le preoccupazioni della filiera e del sindacato del settore automotive sono condivisibili: la transizione verde della mobilità, di per se' sostenibile da un punto di vista ambientale, deve esserlo anche sotto il profilo industriale, infrastrutturale e sociale, senza dunque pregiudicare la sopravvivenza di un settore strategico per la nostra economia. A tal fine, accanto alla consultazione e il dialogo costante del Mise con gli stakeholder nella definizione delle strategie industriali per cogliere le sfide del cambiamento, nella legge di bilancio abbiamo previsto un fondo che accompagni il settore in questa trasformazione.E' in gioco una parte importante della ricchezza dell'Italia : il nostro Paese ha competenze e capacità indiscusse, anche l'intera filiera sia pronta alla sfida. Lo dichiara il Viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.