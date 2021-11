Il Liceo del Cossatese in piazza per #Ioleggoperché

E’ iniziata la settimana di #ioleggoperché che quest’anno coinvolge un numero di studenti record, con oltre 3 mln di alunni coinvolti, dalle elementari alle superiori. Il progetto, organizzato da varie associazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Per invitare più persone possibili a donare libri alle biblioteche scolastiche ogni istituzione promuove iniziative di sensibilizzazione aprendosi al territorio.

Il Liceo del Cossatese ha scelto di “scendere in piazza” con una squadra di lettori volontari, sia studenti sia docenti. Il gruppo è stato impegnato in un primo “social reading” sabato scorso, 20 novembre, al Centro Commerciale degli Orsi e replicherà sabato 27 in piazza Cavour, in centro a Cossato. Durante le due giornate sono proposti sia testi tratti da libri amati, sia brani originali, scritti per l’occasione. L’invito è quello di venire ad ascoltare i nostri lettori e poi recarsi in una delle biblioteche consorziate per regalare un libro al Liceo approfittando che proprio in questi giorni è cominciata la catalogazione del patrimonio librario della scuola in vista della nuova sistemazione della biblioteca.