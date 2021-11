Al Sociale, con il Cai, il film dell'Antartide del biellese Gian Luca Cavalli

Un viaggio in un universo ignoto, solo immaginato dai più: questo è quello che promette “Immenso blu”, il docufilm sulla spedizione in Antartide promossa della sezione di Biella del Club alpino nel gennaio 2020. Spedizione che ha visto per protagonisti l’alpinista biellese Gian Luca Cavalli, e gli amici Marcello Sanguineti, da Camogli (Ge), e Manrico dell’Agnola, da Mel (Bl); tutti e tre accademici del Cai e quindi appartenenti a quell’élite dell’alpinismo in grado di fare cose straordinarie in ambienti e contesti altrettanto straordinari.

L’appuntamento per tutti gli appassionati di montagna, viaggi ed esplorazioni, è per venerdì 26 al Teatro Sociale - Villani. La proiezione inizierà alle 21 con ingresso libero. Saranno proposte delle cartoline a tiratura limitata come ricordo della serata, a offerta, con alcuni degli scatti più belli della spedizione. Il docufilm racconta il viaggio dei tre alpinisti iniziato a fine dicembre 2019 che li ha portati a esplorare un angolo ancora poco noto della penisola antartica. Oltre ad essere una spedizione alpinistica, con l’obiettivo di aprire alcune nuove vie — una è stata intitolata all’opera del maestro Michelangelo Pistoletto “Terzo Paradiso” — Antarctica Expedition 2020 ha avuto finalità scientifiche. Cavalli, Sanguineti e Dell’Agnola infatti sono stati patrocinati dal Cnr per effettuare alcune ricerche sulla contaminazione da microplastiche delle acque e dei ghiacci.

Alla loro partenza i tre alpinisti non potevano immaginare che sarebbero stati tra i pochi a viaggiare in quell’anno. Al loro arrivo il mondo si sarebbe fermato causa Covid e gli aerei per diversi mesi non avrebbero più solcato i cieli. Il documentario, diretto da Manrico Dell’Agnola, sarà presentato a Biella dopo aver già ottenuto importanti riconoscimenti nei principali festival del settore. In particolare, la pellicola è stata selezionata dal Sestriere Film Festival e si é aggiudicata un premio anche allo Swiss Mountain Film Festival a Pontresina: la menzione speciale da parte della giuria. Il film è stato apprezzato dalla giuria, che ha conferito la prevista menzione speciale, non solo per la spettacolare fotografia e per le salite alpinistiche, ma per aver saputo contestualizzare la spedizione dando voce anche alla storia attraverso la testimonianza di Luigino Airoldi, dei Ragni di Lecco, che, negli anni '70, aveva affrontato con una piccola barca a vela e con intenzioni alpinistiche la medesima traversata. Manrico Dell'Agnola, che oltre ad essere un ottimo alpinista è anche un fotografo di livello, da alcuni anni si è fatto prendere dalla passione per la cinematografia.

Dopo aver realizzato una serie di video relativi alle sue peregrinazioni nelle mecche dell’alpinismo, si è affermato come regista con il cortometraggio “Donnafugata”, che racconta la salita in libera di una delle vie più apprezzate delle sue Dolomiti; un grande successo, anch’esso riconosciuto e premiato in vari festival internazionali. Venerdì sera le immagini e le musiche — composte dal giovane maestro Marco Crivellaro, ed eseguite dal vivo con lo stesso Crivellaro al piano, Federico Motta al violoncello ad accompagnare la splendida voce di Enrica Bacchia — faranno immergere gli spettatori nel blu nel quale hanno vissuto per circa un mese i tre alpinisti.Li seguiremo nel loro avvicinamento all’Antartide a bordo di una barca vela, del non semplice passaggio dello Stretto di Drake, delle scalate a fior d’acqua. Con loro resteremo ammirati da un paesaggio vissuto da balene, pinguini e una miriade di altri animali, dove tutto appare immutabile, eppure è solo apparenza.

L’equilibrio degli ambienti glaciali è sempre più messo a dura prova dal riscaldamento globale. «Non avrei mai immaginato un viaggio del genere» spiega Dell’Agnola, «l’acqua non è il mio elemento e odio il freddo, ma un’occasione come questa non capita tutti i giorni, quindi sono partito e non me ne sono pentito; un’esperienza grandiosa ed esclusiva». Una spedizione che ha portato il nome di Biella fino agli antipodi in quanto la città ne fu patrocinatrice. La serata, che rientra nella programmazione dell’International Mountain Day e del Festival “VIAGGIO: orizzonti, frontiere, generazioni”, sarà anche un omaggio agli alpinisti che 50 anni fa, con un’altra spedizione della sezione biellese del Club alpino, raggiunsero l’Hindukush e scalarono l’Unden Zom e il Chackaur, due 7 mila ancora inviolati. Protagonisti di allora Beppe Re, Mario Fumagalli, Giovanni Antoniotti, Renzo Coda Zabetta, Ettore Gremmo, Rino Prina Cerai, Ezio Buscaglia, Giovanni Veronese con gli indimenticati Guido Machetto e la giovanissima promessa Miller Rava.

La sezione di Biella del Cai informa che non è richiesta la prenotazione ma che è consigliabile presentarsi al teatro a partire dalle 20,15 per poter permettere il regolare controllo del green pass, che obbligatorio esibire. Conosciamo qualcosa in più sulla colonna sonora che accompagna le riprese di “Immenso blu”, riprese e fotografie realizzate da tutti e tre i componenti della spedizione, Manrico Dell’Agnola, Gian Luca Cavalli e Marcello Sanguineti, grazie anche all’utilizzo di un drone. Il compositore è Marco Crivellaro (nella foto a lato), è un giovane musicista di Bassano del Grappa. Diplomato in composizione al Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, ha studiato anche con Roberto Cacciapaglia all'Educational Music Academy di Milano. Scrive musica per documentari e cortometraggi. Oltre a "Immenso Blu", ha realizzato le musiche del precedente lavoro di Manrico dell'Agnola "Donnafugata". Nel 2018 dà vita al progetto strumentale Marcus Grimm, con cui pubblica nel 2019 il suo primo album "2 Planets" per l'etichetta discografica La Valigetta.

«Ho composto la colonna sonora di “Immenso Blu “nell'arco di due mesi. È stato un processo creativo più lungo e impegnativo di “Donnafugata”, il precedente lavoro di Manrico, perché serviva molta più musica al servizio del film. Le musiche contengono diversi elementi come il pianoforte, il violoncello, l'elettronica, ma il vero valore aggiunto è la voce di Enrica Bacchia. Le sue improvvisazioni vocali raccontano le emozioni dei protagonisti, e il senso di stupore per questi luoghi così affascinanti. Marco Crivellaro sarà al piano anche venerdì sera e con lui ci sarà la cantate Enrica Bacchia e il violoncellista Federico Motta. Chi volesse, incuriosito dal documentario, saperne di più sulla spedizione, o semplicemente ammirare delle splendide fotografie lo potrà fare visitando, fino al 9 gennaio la mostra “VIAGGIO – Orizzonti, Frontiere, Generazioni” allestita nel polo museale del Piazzo (Palazzi Ferrero, Gromo Losa e La Marmora).Orari di apertura: venerdì 15 -19; sabato e domenica 10 - 19.00. Aperture Straordinarie: 28-29-30 dicembre, 4-5-6 gennaio 15 -19. Chiuso 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio. Biglietteria a Palazzo Ferrero. Il biglietto è valido per un solo ingresso alle sedi espositive ed ha validità per tutta la durata dell’apertura delle mostre.