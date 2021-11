Valdengo: superstrada, traffico in tilt per un incidente, FOTO

Sono ancora in corso le operazioni di soccorso sull'incidente in superstrada nel tratto tra l'ipermercato e il distributore nel territorio di Valdengo, dove, per cause in via di accertamento a cura della Polstrada, un furgone ha finito la sua corsa girato su di un fianco. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno fornito l'assistenza necessaria sino alla completa messa in sicurezza della scenario, e il 118 che ha trasportato all'ospedale due persone a bordo del mezzo incidentato.

Dopo gli importanti rallentamenti al momento dell'incidente avvenuto intorno alle 18, ora il traffico è tornato scorrevole.