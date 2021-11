"Un'ottima persona, è una grande perdita", il ricordo dei colleghi di Fabio Giachino, morto a soli 51 anni

"Era nel settore della vendita delle automobili da 20 anni, con noi da poco meno di una decina, ma era una persona davvero bella, che piaceva a tutti, a noi come anche ai clienti", è il ricordo del collega Michele Pavan di Fabio Giachino, dipendente Ford di Gaglianico, morto all'età di 51 anni. "Dal punto di vista lavorativo era una persona seria, ma anche nella vita. Siamo tutti sconvolti, non ci sembra ancora che possa essere accaduto davvero. Aveva un ottimo rapporto con tutti, era pieno di vita, una persona allegra, buonissima. Fabio è una perdita importante per tante persone".