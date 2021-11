Maxi tamponamento tra 4 mezzi a Verrone. E a Cavaglià scontro tra auto e trattore

Ancora incidenti stradali nel Basso Biellese. Fortunatamente non si sono registrati feriti tra gli automobilisti coinvolti.

Il primo sinistro si è verificato lungo via Santhià, nel comune di Cavaglià: a scontrarsi, molto probabilmente per una mancata precedenza, un trattore e un'auto. Quest'ultima ha terminato la sua corsa in una cunetta a seguito dell'urto, a pochi passi dal manto stradale.

A Verrone, invece, si è assistito ad un maxi tamponamento tra quattro automezzi: nessuno dei conducenti (un vercellese, un milanese e due biellesi) ha riportato ferite nell'impatto. In entrambi i fatti si sono portati sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità.