I ladri gli entrano in casa ma per fortuna, forse disturbati, scappano prima di rubare qualcosa: "E' terribile, non lo auguro a nessuno"

"E' successo tutto nel giro di mezz'ora, tra le 16,30 e le 17, poi devono essere stati disturbati da un rumore e sono andati via", racconta un nostro lettore che abita nel basso biellese che ieri a casa sua ha ricevuto una visita da parte dei ladri.

"Non sono come abbiano fatto - continua - , sono entrati dalla finestra della camera da letto che dà su di un balcone alto 5 metri, abito in un appartamento ma nessuno ha sentito nulla. E' andata bene perché mi hanno solo aperto qualche cassetto in camera e in bagno e poi forse hanno sentito il mio vicino rientrare e sono scappati. Ma è terribile, mi sento violato, è casa mia. E' brutto sapere che è entrata gente e ha frugato tra le tue cose". Sull'episodio ora indagano i Carabinieri ai quali il proprietario dell'alloggio si è rivolo immediatamente dopo il tentato furto.