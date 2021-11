Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nella notte per fughe gas a Cossato e Massazza (foto di repertorio)

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, 23 novembre, per una fuga gas. A Cossato, una signora di mezza età ha segnalato la rottura del suo fornello da cucina; a Massazza, invece, un passante ha avvertito un forte odore di gas proveniente da una cabina adibita al metano. In entrambi i casi, le squadre hanno risolto in tempi brevi la situazione.