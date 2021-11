Tanti visitatori al Mercatino degli Angeli, ecco gli appuntamenti del weekend a Sordevolo FOTO

La stupenda giornata di domenica 21 novembre ha favorito l’affluenza di moltissimi visitatori al Mercatino degli Angeli. Tanta la voglia di rivivere momenti spensierati in un luogo sempre unico e particolare, tanti i volti sorridenti, tanti i bimbi felici che si sono recati da Babbo Natale a ricevere l’ultima tessera del Puzzle che quest’anno il Mercatino dà loro in dono. E tanta anche la soddisfazione degli organizzatori nel vedere questo clima di gioia e nel ricevere messaggi da parte di visitatori e di espositori che esprimono il loro apprezzamento per la disponibilità, la tipologia di organizzazione e la marcia in più.

Il prossimo appuntamento è per domenica 28 novembre, dalle 10 alle 18. Ad attendere il pubblico, solo per questa data, ci sarà l’esposizione delle auto storiche del gruppo Turbolenti che, nella piazza principale del paese, proporranno vari modelli di Fiat 500 e di altre auto d’epoca costruite fra gli anni 60 e 80. Sempre domenica 28 è previsto un appuntamento musicale pomeridiano con un gruppo di musicisti della Banda di Santhià che suoneranno lungo le vie del borgo. Per chi volesse appagare il palato, alle ore 12 presso la sede del Gruppo Alpini, il Ristoro degli Angeli proporrà, come piatto del giorno: “la carbonada di manzo alla piemontese con polenta”. E poi, naturalmente, la possibilità di acquistare prodotti artigianali e pensieri per un particolare dono natalizio, le mostre, i musei e molto altro!!! Si ricorda che per l’ingresso, nel rispetto delle norme anti Covid vigenti, è necessario presentare il green pass ed indossare la mascherina.

Al Bar degli Angeli ogni domenica è speciale!!! I volontari, nella loro caratteristica casetta di legno ottagonale al centro della piazzetta del Mercatino, propongono da sempre mille golosità: panini, bibite, birra, uno stupendo e caldo vin brûlé, la famosa cioccolata degli Angeli, prodotti gluten free…. Ma quest’anno hanno pensato di dare di più e di far salire l’acquolina con qualcosa di nuovo: il mela brûlé, ad esempio, un sidro caldo aromatizzato di origine del Trentino. Ma la novità principale è ”l’evento aperitivo”: in tarda mattinata, in un’apposita casetta adiacente al bar, viene proposto un appetitoso aperitivo a base di vino della “Passione” (o altra bevanda a scelta) accompagnato da formaggi piemontesi prodotti dal Caseificio Botalla e da salumi di produzione locale e serviti con gli “sgabei”, una sorta di gnocco fritto che la tradizione vuole sia proprio abbinato a salumi e formaggi. Nella stessa casetta, durante tutti gli altri momenti della giornata, vengono serviti golosissimi dolci e torte per tutti i gusti!!!

Domenica 28 novembre al Mercatino degli Angeli un appuntamento per gli appassionati di auto storiche, o semplicemente per chi volesse ammirare alcuni modelli di auto, stupendamente conservate, che transitavano sulle strade fra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 80. A proporle saranno i “Turbolenti”, un gruppo nato fra amici sordevolesi, poco meno di vent’anni or sono, allo scopo di unire più persone che abbiano una grande passione per la piccola autovettura italiana: la mitica Fiat 500. Hanno partecipato e partecipano abitualmente a numerosi raduni di auto d’epoca e, nel corso degli anni, hanno visto aggregarsi al gruppo appassionati provenienti anche da fuori provincia e proprietari di auto di molteplici marche; sarà, ad esempio, presente al Mercatino anche un esemplare di Lancia Beta Coupé proveniente da Vigevano.