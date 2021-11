Con l'arrivo del Natale torna a Callabiana il Presepe Meccanico

Dal 5 dicembre al 23 gennaio ritorna la magica atmosfera natalizia nella piccola località di Callabiana, con la 26° edizione del Presepe Meccanico e la 4° edizione dei Presepi nel Bosco, organizzati dall’associazione “Amici dei Presepi di Callabiana”. Questo caratteristico borgo biellese è spesso denominato il “Paese dei Presepi”, poiché l’oratorio dedicato a San Carlo accoglie durante l’intero anno lo storico presepe meccanico, visitabile solo durante il periodo natalizio e rappresentante il villaggio natio di Gesù in un paesaggio ispirato al panorama del Biellese.

Quest’evento è stato ampliato nel 2018 dall’iniziativa “Presepi nel Bosco”, in cui diverse raffigurazioni della natività vengono collocate nel bosco di Callabiana. I visitatori possono percorrere due percorsi, nei quali è possibile ammirare presepi realizzati da diverse persone, di diverse dimensioni e materiali. La suggestiva passeggiata, adeguata ai protocolli di sicurezza delle misure anti-Covid, dura 25 minuti per il primo percorso e 45 minuti per il secondo. Sarà possibile passeggiare nel mezzo della natura ammirando le riproduzioni anche durante la sera del 26 dicembre e del 1° gennaio, grazie ad un’illuminazione che creerà un’atmosfera calda appropriata alle festività natalizie.

I Presepi nel Bosco sono aperti tutti i giorni dal 5 dicembre 2021 al 23 gennaio 2022, dalle 8 alle 17. Il presepe meccanico è aperto tutti i giorni dal 5 dicembre al 23 Gennaio, dalle 8 alle 18. Entrata ad offerta libera. INFO: luigi@lafservice.it – 3480304293