A Mongrando uno striscione contro la violenza sulle donne: “Non si picchiano… si amano”

“Le donne non si picchiano… si amano”. Come lo scorso anno, l’amministrazione comunale di Mongrando, nella Giornata Nazionale in cui si commemorano le vittime della violenza sulle donne, ha esposto sulla facciata del Municipio (ma non solo, perché è visibile tutto l’anno), uno striscione con un messaggio semplice ma chiaro.

Il sindaco Antonio Filoni, insieme all'assessore Luisa Nasso, ricordano in questo modo a tutta la cittadinanza soprattutto maschile che “le donne non si picchiano…si amano e si rispettano”.