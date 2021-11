"Progettare la città, progettare il territorio organizzato con atteggiamento di natura discriminatoria"

Le Consigliere di Parità della Provincia di Biella Ilaria Sala e Erika Vallera, giusto il giorno prima della giornata nazionale contro la violenza sulle donne, intervengono sull’evento “PROGETTARE LA CITTA-PROGETTARE IL TERRITORIO”, che denunciano essere stato organizzato il 4 dicembre dall’Unione Cristiana Imprenditori E Dirigenti con un atteggiamento culturale di natura discriminatoria.

"Spiace constatare - scrivono le consigliere -, che sia stata organizzata un’iniziativa che vede un panel di esperti di soli uomini convocati per discutere di politica, amministrazione e urbanistica per valorizzare il nostro territorio. Ciò rappresenta in maniera molto chiara come il dibattito pubblico nel nostro Paese sia quasi totalmente maschile, come se non vi fossero figure professionali di sesso femminile in grado di essere all’altezza dell’argomento trattato. Un tavolo di lavoro solo maschile si traduce in un atteggiamento culturale di natura discriminatoria. A dimostrazione del fatto che non siamo di fronte ad un episodio isolato è la nascita di una parola dedicata, che esprime esattamente quello che accade: Manel. È un termine che mette insieme “man”e “panel” ed è ormai di uso comune anche in Italia. L’abitudine a perpetrare questo schema, fa sì che non si possa più parlare di fatti isolati, ma di un sistema di rimozione di genere che esiste e continua ad esistere. Siamo convinte che sul nostro territorio vi siano architette, urbaniste, politiche in grado di portare il loro apporto professionale e umano sul tema, con competenza e professionalità, che invece vengono escluse per una sorta di automatismo di cooptazione maschile. Conosciamo la presenza del famoso “soffitto di cristallo” che impedisce alla professionalità femminile di raggiungere la giusta valorizzazione. Negli anni però è emerso che laddove il problema è stato riconosciuto, l’inversione di marcia è stata possibile e, anzi, ha reso qualsivoglia dibattito più meritevole, centrato e completo".

"Poiché c’è ancora un po’ di tempo - concludono le consigliere - invitiamo gli organizzatori ed i partecipanti a riflettere sul fatto che includere le donne ed allargare la gamma di prospettive non è incompatibile con programmi di qualità, prendendo questo nostro intervento come occasione per migliorare e rivedere il palinsesto includendo un adeguato numero di professioniste del nostro territorio che saranno certamente in grado, almeno al pari dei relatori presenti, di discutere sul tema, arricchendolo con la propria diversità di visione, complementare ma non opposta e portando il punto di vista di una fetta importante della popolazione, le donne".