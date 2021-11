Rifiuti e riscossione insoluti, Seab fa chiarezza

Sulla questione dei rifiuti e la riscossione il Consiglio di Amministrazione di Seab precisa quanto segue con una nota stampa inviata ai giornali: “Dobbiamo quindi ribadire quanto abbiamo indicato, all’inizio della Assemblea di Controllo Analogo del 22 novembre: tutte le attività di riscossione continuano in quanto si stanno dimostrando efficaci e svolte in piena legittimità sotto tutti i punti di vista; non è stato fatto alcun “esperimento” ma un affidamento diretto del servizio nelle more della predisposizione del bando di gara; per le bollette di importo inferiore a € 250 abbiamo chiesto alla società di riscossione la riduzione delle spese legali che comunque già rientravano nelle tariffe di legge; nelle prossime settimane metteremo a punto un bando di gara per la riscossione del restante monte crediti insoluti di Biella, Cossato, Vigliano, Gaglianico. Il bando di gara è in preparazione da tempo e da ben prima che la politica locale si interessasse del recupero crediti di SEAB e, per iniziativa propria ed esclusiva del Consiglio di Amministrazione che ha esposto come detto la propria posizione, riassunta sopra, in apertura di riunione. Peraltro ciò è documentato dal verbale degli interventi e dalla loro tempistica. Ribadiamo inoltre che è importante che cittadini e imprese paghino il dovuto in quanto: pagare i servizi ricevuti è un dovere; la grande maggioranza degli utenti paga regolarmente; non esiste l’opzione di condoni e sanatoria; SEAB ha il dovere di attuare le azioni di riscossione con incisività; Le attività di riscossione sin qui avviate continuano, senza interruzioni. Nella riunione scorsa di Controllo Analogo abbiamo inoltre ampiamente illustrato il solido progresso dell’attività di risanamento e dell’esecuzione del piano concordatario i cui obiettivi per il 2021 verranno tutti superati, grazie al profondo lavoro di miglioramento della gestione in atto”.