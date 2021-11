Rhyhtmic School in pedana nel Trofeo Europa

Nel weekend, trasferta in Veneto in provincia di Venezia, per alcune ginnaste della Rhythmic School. Quattro atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya sono state invitate a partecipare alla prova nazionale del campionato di rappresentativa di Sport Europa. La manifestazione ha visto la partecipazione di una moltitudine di atlete organizzate in squadre, fra queste anche le quattro RSgirls che hanno gareggiato in due formazioni diverse, raggiungendo una il settimo e l’altra l’ottavo posto della classifica generale.

Le atlete della società candelese scese in pedana sono state: Emma Bragante impegnata a cerchio e clavette, Elena Pavanetto a palla e clavette, Nadia Dipalma a palla e nastro e Beatrice Antorra a cerchio e clavette. Ad accompagnare le atlete in gara la DT Tatiana Shpilevaya e l’istruttrice Arianna Prete che così commentano le performances delle loro atlete: “Le nostre ragazze hanno gareggiato bene facendosi notare per abilità tecnica e per eleganza, contribuendo in modo determinante al raggiungimento delle ambite posizioni di classifica ottenute. La competizione doveva servire soprattutto a riportare in clima gara le quattro ginnaste che non avevano ancora avuto modo di scendere in pedana nel secondo semestre dell’anno. Non sono mancate alcune piccole sbavature che nelle prossime settimane cercheremo di eliminare, per arrivare preparate a dovere a disputare le finali nazionali Winter Edition che si svolgeranno dal 4 al 8 dicembre presso i padiglioni della fiera di Rimini. Evento clou della Federazione Ginnastica d‘Italia, in cui le nostre atlete hanno ottenuto numerosi titoli nazionali lo scorso anno e che cercheranno di difendere dall’assalto delle numerosissime altre concorrenti”.

Alcune RSgirls, con le loro famiglie, si sono recate sabato a Milano ad assistere al Gran Prix di ginnastica, evento grandioso e spettacolare in cui si sono esibite le Farfalle e molte altre atlete ed atleti che hanno partecipato alle recenti olimpiadi e campionati mondiali in Giappone, le RSgirls presenti come si vede dalla foto, hanno avuto il piacere e l’onore di posare per una foto con una loro amatissima beniamina: la capitana delle farfalle mondiali Alessia Maurelli.