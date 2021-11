Giovanili in trasferta per la Scuola Pallavolo Biellese

Giornata di riposo per l’Under 17 Monteleone Trasporti e per la Prima Divisione Giuse Gallery. Arriva una sconfitta in trasferta per l'Under 15 Lanificio Sordevolo, con i ragazzi che hanno giocato alla pari per tratti di set, soprattutto il primo e il terzo, ma sul finale non sono riusciti a concludere. Mentre per la U19 Officine Pozzi arriva una grande vittoria ad Acqui Terme; dopo 4 set combattuti, al tie-break i ragazzi di coach Marangio si sono imposti e hanno portato a casa la partita.

Ecco di seguito i risultati delle gare svoltesi in questo weekend: U15 Altiora Under 15 - SPB Lanificio Sordevolo 3-0 (25-22; 25-10; 25-19)

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U15 con tutti gli impegni della nostra SPB Lanificio Sordevolo: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/36048

U19 Plb Acqui Terme - SPB Officine Pozzi 2-3 (21-25; 15-25; 25-23; 25-17; 9-15) A questo link potete trovare il calendario delle gare della U19 con tutti gli impegni della nostra SPB Officine Pozzi: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/35990

Come sempre noi sosteniamo i nostri giovani, convinti che divertendosi e portando in giro lo spirito della SPB possano crescere insieme!