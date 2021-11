Fisco, Pichetto: “Escludere Irap a persone fisiche e società di persone sarebbe misura di buon senso"

Noi vogliamo sostenere la crescita e questo e' il momento di dare e non di prendere: sono certo che la maggioranza sarà in grado di fare sintesi prendendo coscienza che sia per le imprese che per i lavoratori, e quindi per i consumatori, non bastano i bonus una tantum. Piuttosto sarebbe una misura di buon senso l’esclusione dell’IRAP per le persone fisiche e le società di persone.

Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, intervenendo alla Assemblea 2021 della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. "Parliamo di circa due milioni e quattrocento mila imprese che vedrebbero cancellata questa tassa iniqua", precisa Pichetto. "Il tutto compatibile economicamente e lasciando spazio ad una parte degli 8 miliardi messi a disposizione dal Governo per un intervento sul cuneo fiscale".