A Cavaglià tavola rotonda con Azzolina e la sottosegretaria Fontana

Oltre al convegno sull’ambiente all’Agorà Hotel Palace di Biella, in programma alle 18 di venerdì 26 novembre l’onorevole Lucia Azzolina organizza, nello stesso giorno, alle 15,30 al polivalente di Cavaglià, gentilmente messo a disposizione dall’amministrazione comunale, una tavola rotonda per parlare di: inceneritore di Cavaglià, discarica di amianto di Salussola e la nuova diga in Valsessera.

“Nel momento in cui queste opere stanno per affrontare l’esame degli enti preposti è di grande rilevanza mettere attorno a un tavolo i Comuni e le associazioni che sono direttamente coinvolte in queste problematiche – spiegano gli organizzatori - E’ significativa e importante anche la presenza all’evento di un’autorevole rappresentante del governo come la sottosegretaria al Ministero della transizione ecologica Ilaria Fontana”.

Questo il programma della tavola rotonda: introduzione di Lucia Azzolina, seguita dalle relazioni di Anna Andorno (Movimento Valledora), Simonetta Magnone (Comitato Salussola Ambiente è Futuro), Guido Gubernati (Comitato tutela fiumi), Andrea Basini (Legambiente Biella). A seguire dibattito con i presenti e conclusioni a cura della sottosegretaria alla transizione ecologica Ilaria Fontana.