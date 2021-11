Tipologie di etichette per vestiti: qual è la migliore?

Se è una delle prime volte che senti parlare di etichette per i vestiti, probabilmente vorrai sapere quali sono le tipologie migliori che puoi utilizzare per il tuo abbigliamento oppure quali sono quelle di cui i tuoi capi sono in possesso.

Scegliere un’etichetta non è così facile come potresti pensare. Innanzitutto, è importante capire se si tratta di una etichetta di alta qualità e se durerà più o meno a lungo.

Se la qualità è un aspetto che non tieni in considerazione, allora potresti virare per un’alternativa economica. Avrai due tipologie di opzioni se prediligi questa scelta. Nel primo caso, si tratta dell'etichetta per computer che viene fornita su fogli perforati ed è disponibile in due dimensioni differenti.

Questa etichetta è pensata per essere temporanea finché il prodotto non viene venduto al consumatore finale che può scegliere di eliminarle se lo desidera oppure di farla rimanere attaccata. In ogni caso, avrà una durata limitata in termini di lavaggio.

Un’altra opzione è l’etichetta derivante da una stampa di carattere digitale. Si tratta di un’etichetta che presenta una stampa di qualità leggermente superiore ma non avrà il difetto di sbiadirsi nel corso del tempo. Il pregio di questa etichetta è che è disponibile in maniera personalizzata e può essere stampata anche a colori sul fondo bianco. Di solito viene anche tagliata su misura. Generalmente, è previsto un costo per la sua implementazione.

Adesso che hai capito quali sono le etichette più economiche e anche quelle più diffuse, è importante capire le alternative di qualità superiore che garantiranno una maggiore durata e delle prestazioni nel complesso migliori.

Etichetta in raso stampata

Questa è un'ottima etichetta se desideri avere un’etichetta stampata sui tuoi capi di abbigliamento. Si tratta di un’alternativa molto morbida che può essere applicata ad una vasta scelta di prodotti che hanno caratteristiche differenti come una piega finale, piega centrale oppure piega obliqua. Troverai questa tipologia di etichetta su Dutch Label Shop .

Etichetta tessuta in taffettà

Questa è un'etichetta realizzata in tessuto oppure con filati invece di essere stampata. Nel complesso, si tratta di una etichetta di qualità inferiore nella categoria di quelle realizzate con il tessuto. Questa opzione viene utilizzata per prodotti differenti che necessitano di una etichetta di tessuto che non sia di altissima qualità. Anche in questo caso, troverai disponibili molte finiture con tagli differenti.

Etichetta tessuta in raso

L’etichetta tessuta in raso presenta una qualità superiore rispetto alla prima opzione di cui hai appena letto. Alcune persone potrebbero preferire questa opzione rispetto alle altre nella loro biancheria intima oppure in altre tipologie di abbigliamento. In questo caso, troverai una limitazione di colori anche se sono disponibili diverse combinazioni. Anche in questo caso sono disponibili diverse finiture come taglio a caldo, piega finale, piega centrale o piega obliqua.

Etichetta tessuta damascata

Infine, l’etichetta tessuta damascata è una delle migliori in assoluto in termini di qualità. Questa etichetta è morbida e realizzata ad altissima risoluzione. Può essere realizzata rispettando diversi design ed è anche disponibile in tutti i colori che tu ha in mente. Se la tua intenzione è avere un’etichetta che sia ricca di particolari e di dettagli, questa è la scelta migliore che puoi attualmente fare. Troverai diverse finiture come taglio a caldo, piega finale, piega centrale o piega obliqua.

Ciò che hai appena letto è una ordinazione delle tipologie più diffuse di etichette per abbigliamento. In base alle tue necessità, potrai scegliere questa o quella etichetta. Considera fattori come qualità, attenzione al dettaglio e materiale prima di prendere la tua decisione finale.