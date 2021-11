Teatro Sociale, mercoledì 15 dicembre il primo spettacolo

Sarà mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 20.45 OBLIVION RHAPSODY con gli Oblivion di Giorgio Gallione, a inaugurare la stagione teatrale biellese al Teatro Sociale. Uno show per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di tournée insieme: OBLIVION RHAPSODY è la summa dell’universo Oblivion come non l’avete mai visto né sentito prima d’ora.

La stagione teatrale “Biella in Scena 2021-2022” è a cura de Il Contato del Canavese. Nove gli spettacoli in abbonamento, poi spazio al cabaret, agli spettacoli fuori abbonamento e alla rassegna Teatro che passione. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 20,45. Esordio mercoledì 15 dicembre 2021 con Oblivion Rhapsody.

Dicono il sindaco Claudio Corradino e l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino: “Anche se non ci siamo mai totalmente persi grazie a Palcoscenico sotto le Stelle e agli spettacoli in streaming della scorsa stagione, ma soprattutto grazie alla disponibilità del Contato del Canavese che più di tutti ha sofferto la chiusura dei teatri. Il ritorno a sedere sulle poltrone del Sociale Villani sarà sicuramente momento di gioia ma anche di riflessione; sarà strano e nello stesso tempo stimolante riprendere certe abitudini. Perché da ogni situazione negativa possono nascere opportunità incredibili e a volte già solamente il ritorno alla normalità rappresenta qualcosa di magico. Non dare mai nulla per scontato, sognare e vivere intensamente ogni momento: questa è anche la forza del teatro”.