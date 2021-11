Dal Nord Ovest - Spaventoso incendio nel centro di Vercelli

Spaventoso incendio nella vicina Vercelli. Il rogo interessa il tetto di un condominio di 4 piani in via Failla. I soccorsi sono in azione. I Vigili del Fuoco stanno operando con quattro mezzi e l’autoscala mentre i residenti, in strada stanno seguendo le operazioni von grande apprensione.

Via Failla è chiusa al traffico dall'incrocio con via Chivasso e via Aosta. Sul posto sono presenti Carabinieri, Polizia e Polizia locale, Guardia di Finanza e ambulanze. Tutti gli alloggi sono stati evacuati. Secondo le prime informazioni il rogo è divampato da un sottotetto o una mansarda e poi si è rapidamente alimentato.

I Vigili del Fuoco con autoscala e cestello per controllare la situazione del tetto. Non si vedono più fiamme dalla strada ma c'è ancora fumo e vapore. Gli operatori dei mezzi di soccorso si stanno prendendo cura dei residenti più anziani. Tutti sono molto preoccupati per le loro abitazioni, ma sembrano in buona salute.