Su Nuraghe in lutto, è morta Forica Mamusi

È morta a Biella Forica Salvatorica Mamusi di Bonorva. Ne danno il triste annuncio il marito Mario, la figlia Rita con Alberto e l’amato nipote Luca, i fratelli Tonino e Vannuccia, i nipoti ed i parenti tutti. Emigrata a Roma nel 1973, dopo dieci anni era ritornata nella sua Sardegna continuando a fare l’insegnante di scuola materna prima di ripartire di nuovo approdando questa volta a Torino e, poi, definitivamente a Biella nel 1998. A Biella non a caso.

Biellese della Valle Cervo è il marito, conosciuto in Sardegna nella seconda metà degli anni Sessanta durante i lavori di ammodernamento della Carlo Felice. Donna forte, molto determinata, seria e capace, a Biella ha subito cercato i conterranei della sua Isola che vivono ai piedi del Mucrone, divenendo socia di Su Nuraghe. Con affetto la ricordano le Donne del Filet e gli altri soci con i quali è più volte ritratta in fotografie di gruppo. Ritornerà oggi definitivamente nella sua Isola per diventare terra della terra in cui è nata. I funerali saranno celebrati a Bonorva domani, mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 10:30 nella chiesa parrocchiale della “Natività di Maria”. Vogliamo ricordare Forica con una foto che la ritrae giovane negli abiti tradizionali di Bonorva.