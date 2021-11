Incidente a Crocemosso, uomo grave in ospedale (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Aggiornamento ore 19.30

Avrebbe riportato ferite da codice rosso l'uomo alla guida della sua auto, rimasto coinvolto in un incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 23 novembre, a Crocemosso: dalle prime informazioni raccolte si tratta di uno straniero di mezza età, trasportato a Novara con l'elisoccorso. Le sue condizioni sarebbero gravi ed è ricoverato nel reparto di rianimazione.

Il fatto

Un uomo di mezza età è stato portato in ospedale con l'elisoccorso dopo esser rimasto coinvolto in un sinistro autonomo a Valdilana, nel primo pomeriggio di oggi, 23 novembre.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo della sua auto, a causa probabilmente di un improvviso malore, ed è finito contro la segnaletica stradale dell'incrocio di Crocemosso che porta a Ponzone. Sul posto si è portato velocemente il personale sanitario del 118 e l'elicottero per il trasporto in Pronto Soccorso. Al momento non sono note le sue condizioni di salute.

Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area, i Carabinieri di Trivero e la Polizia Locale di Valdilana per la viabilità e i rilievi che stabiliranno le cause dell'incidente stradale.