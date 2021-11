Finisce in una grossa buca e distrugge una ruota, giornata da dimenticare per un biellese alla guida (foto di repertorio)

Le buche tornano a colpire nel Biellese. Un uomo alla guida della sua auto è rimasto vittima di una di queste nel territorio di Candelo. Il fatto si è verificato ieri, 22 novembre.

A causa della profondità notevole, una ruota è andata completamente distrutta. Sicuramente una giornata da dimenticare per lo sfortunato conducente. Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi, anche il personale della Provincia per la messa in sicurezza della carreggiata.