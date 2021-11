Natale a Valdilana, ecco tutti gli appuntamenti e le iniziative targate Pro Loco

L’amministrazione comunale presenta il calendario “Natale a Valdilana”, costruito grazie al coordinamento messo in atto dallo scorso mese di ottobre in incontri con alcune associazioni del territorio da sempre attive con eventi e manifestazioni.

Sono quindi il programma condiviso per il periodo dal 5 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.Riparte nella consueta cornice del centro storico di Mosso il Presepe Gigante di Marchetto che consolida una attrattività turistica culturale che è presente da molti anni; sono previsti tre eventi musicali di particolare importanza: il concerto di Euphoria al teatro Giletti che conclude il progetto Dante700, Sonoria Christmas Party una serata dedicata ai giovani al PalaGiletti e il concerto Jazz con BJC presso la sala Biagi.

Ci saranno numerose altre proposte di aggregazione ed incontro: la Pro Loco di Trivero con il classico pranzo da asporto di piatti tradizionali, la Pro Loco di Mosso con il Camminanmangiando a Mosso ed accompagnamento musicale insieme al gruppo giovani e agli esercizi commerciali, a Valle Mosso con l’associazione Amici del parco Reda, la Pro Loco di Crocemosso e Passaggio a oriente si terrà l’evento “Babbo Natale in Valle” dedicato ai bambini, la Pro Loco di Soprana ha organizzato un aperitivo musicale in piazza con il gruppo Levre de Cuppi e le canzoni di Fabrizio De Andrè.

Il Cai di Trivero festeggerà i 70 anni con una serata al cinema Giletti, nello stesso luogo il giorno dell’epifania i Vigili del fuoco di Ponzone organizzano una festa per i bambini con la proiezione di un cartone animato e l’arrivo della befana, che passerà anche da Mosso a salutare i bambini al Presepe Gigante. Per la prima volta invece la gara di podistica di San Silvestro organizzato dall’Atletica 2001 sarà non competitiva.