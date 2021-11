A Candelo la consegna dei pacchi alimentari a domicilio, Gelone: "Si lavora per costruire comunità solidale"

A Candelo è stato potenziato il servizio di consegna dei pacchi alimentari a domicilio.

“L’amministrazione comunale di Candelo ha avviato una collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Bethel Italia, al fine di attivare un ulteriore servizio di consegna dei pacchi a domicilio per soddisfare i bisogni di famiglie che non possono o non riescono per svariati motivi a ritirare il pacco alimentare direttamente presso l’Emporio Solidale – spiega il sindaco Paolo Gelone - Lavoriamo quotidianamente per costruire una comunità solidale che risponda sempre di più alle richieste dei nostri cittadini”.