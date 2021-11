Zegna apre una nuova boutique a Boston

Zegna annuncia l’apertura della nuova boutique di Boston, all’interno del Newbury Boston hotel, rinomata luxury destination in Newbury Street. La boutique, progettata dal team interno di architetti, è la sintesi perfetta della nuova identità del brand che con la guida del Direttore Artistico Alessandro Sartori è sempre di più caratterizzata da un approccio Luxury Leisurewear in cui pragmatismo e praticità reinterpretano in chiave contemporanea la tradizione e l’artigianalità per rispondere ai bisogni dell’uomo moderno. Il nuovo spazio Zegna ha un ingresso principale, costituito da un’ampia vetrata affacciata su Newbury Street e un accesso secondario direttamente collegato alla lobby dell’hotel.

Lo store è diviso in due aree: la prima offre una selezione esclusiva di capi casual e accessori sofisticati, mentre la seconda è interamente dedicata al tailoring e al servizio Su Misura. All’ingresso della boutique, una parete a LED racconta la storia del brand attraverso video e immagini dell’Oasi Zegna, il territorio naturale di 100 km quadrati, situato in Piemonte dove Zegna fu fondato più di 111 anni fa e che da oltre tre generazioni rappresenta l’anima green del marchio. L’Oasi Zegna infatti è il luogo in cui tutto è iniziato e dove la visione filantropica del fondatore si è trasformata in progetti sostenibili che continuano a coinvolgere l’ambiente e la comunità. Fedele ai valori di sostenibilità che da sempre contraddistinguono il brand, Zegna ha voluto celebrare l’apertura confermando il suo impegno nei confronti dell'ambiente e della città di Boston con una donazione quinquennale all’associazione Friends of the Boston Public Garden.