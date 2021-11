Natale nel Cuore di Biella, aprono negozi alla domenica e Mercatino Gnomi agli Zumaglini

Dopo l’esordio durante lo scorso fine settimana delle luminarie natalizie e della pista di pattinaggio, dal prossimo weekend (27-28 novembre) entra nel vivo il calendario di Natale nel Cuore di Biella. In particolare faranno esordio le aperture domenicali dei negozi del centro, dove inizierà ufficialmente la corsa agli acquisti in vista delle festività.

Nell’ultimo fine settimana di novembre arrivano anche i Mercatini degli Gnomi che da quest’anno fanno esordio ai Giardini Zumaglini, a cura della Confesercenti del Biellese, con artigianato, enogastronomia e attività di animazione. Lungo la diagonale dei giardini saranno posizionate anche 14 casette. L’orario del mercatino, a partire da sabato 27 novembre, è dalle 10 alle 19. Per il lunapark che stazionerà in piazza Duomo, il trenino che sarà a disposizione gratuitamente per spostarsi da una parte all’altra del centro storico e per la Casetta di Babbo Natale la prima data di inizio attività è in programma per sabato 4 dicembre.

Spiega l’assessore al Commercio e alle Attività economiche Barbara Greggio: “I negozi del centro storico, a partire da questo fine settimana, sono pronti ad aprire anche alla domenica: il mio appello che rivolgo ai cittadini biellesi è quello di incentivare a comprare prodotti e regali di Natale locali, regaliamo biellese per sostenere i nostri commercianti dopo le difficoltà che si sono generate a causa del Coronavirus e della pandemia. Come amministrazione siamo vicini al commercio e stiamo sviluppando il progetto del Distretto urbano del commercio (DUC), proprio per mettere nelle condizioni i nostri negozi di lavorare, che tradotto significa generare un indotto e fare del bene per le nostre famiglie”.