Insoluti Seab, gara pubblica per il recupero dei crediti TARIP

In arrivo una gara pubblica per il recupero dei crediti TARIP - Foto archivio newsbiella.it

Un bando pubblico che prevede una gara per l'affidamento del recupero degli insoluti delle bollette rifiuti, e che regoli i rapporti tra la società aggiudicatrice del bando ed i comuni soci di Seab.

Questo il risultato che hanno ottenuto i comuni di Biella, Cossato, Vigliano e Gaglianico (i quattro comuni con tariffazione TARIP ed ex TARIP) dall'assemblea di controllo analogo Seab di ieri, lunedì 22 novembre.

Assemblea che è stata il momento di confronto sulle bollette shock, ossia le richieste di pagamento di insoluti maggiorate di spese legali sproporzionate rispetto al valore della tassa dovuta, ricevute da circa 150 cittadini di Cossato nelle scorse settimane.

Paolo Maggia, sindaco di Gaglianico, che aveva chiesto la convocazione dell'assemblea, è molto soddisfatto: “C’è stato confermato che la proceduta di Cossato era sperimentale. Quindi non procederanno più in questo senso e faranno un bando pubblico che condivideranno con noi per analizzare i vari parametri, tra cui le modalità di recupero ed i massimali di spesa da caricare sui cittadini. Questo è l'impegno preso dal Cda si Seab e quindi mi sento rassicurato per i miei cittadini”.

Enrico Moggio, sindaco di Cossato e diretto interessato dalle bollette shock, ha chiesto conto in assemblea: “Ho fatto domande specifiche relative alle modalità con cui, per Cossato ed all'oscuro di Cossato, è stato fatto l'affidamento diretto ad una società per il recupero degli insoluti. Sono questioni tecniche per cui Seab si è impegnata a rispondermi. Ora, con questo bando pubblico, Seab cambia e ci informerà sulle modalità cui il bando sarà creato”.

Per il sindaco Moggio l'affidamento diretto per gli insoluti di Cossato è stata una prova generale anche per gli altri comuni: “Questa prova ha mostrato criticità come ammesso dallo stessi Cda, ed è stata un'esperienza pesante per i nostri cittadini. Speriamo sia la base sui cui costruire un sistema che, salva la necessità di fare pagare chi non ha pagato, distingua sulla base degli importi di tassa dovuta e dia la possibilità di regolarizzare spontaneamente”.

La distinzione tra gli importi di tassa è già stata applicata da Seab per rimodulare le bollette shock di Cossato: “Per importi inferiori a 200 euro - precisa Moggio - le spese legali sono state dimezzate. Invito i miei concittadini con il dubbio di essere debitori a contattare Seab. Nel caso di debito, gli invito a pagare spontaneamente in modo da evitare il recupero forzoso, che, in ogni caso, deve essere preceduto da un avviso ed un sollecito scritto”.