Covid, nuovi casi ma numeri contenuti nel Biellese. Ma calano ancora i comuni liberi dal virus

Non si arresta l'incremento di nuovi casi Covid nel Biellese. Lo si evince dalla mappa interattiva della regione Piemonte che mostra in tempo reale l'andamento dell'epidemia su tutto il territorio.

Numeri in salita ma contenuti in diversi comuni della provincia, a cominciare dallo stesso capoluogo: Biella, infatti, passa dai 43 di una settimana fa ai 56 attuali, insieme a Benna (da 0 a 1), Bioglio (da 0 a 1), Brusnengo (da 1 a 2), Caprile (da 0 a 2), Cavaglià (da 6 a 7), Graglia (da 1 a 4), Lessona (da 1 a 2), Masserano (da 0 a 2), Miagliano (da 0 a 2), Mottalciata (da 0 a 1), Occhieppo Inferiore (da 5 a 7) e Superiore (da 6 a 8), Pollone (da 3 a 7), Roppolo (da 0 a 1), Sandigliano (da 5 a 6), Sordevolo (da 2 a 3), Valdilana (da 7 a 9), Verrone (da 1 a 3), Viverone (da 6 a 11) e Zimone (da 0 a 1). Dati stabili a Andorno Micca (5), Borriana (3), Candelo (3), Donato (2), Mongrando (6), Portula (1), Pralungo (2), Quaregna Cerreto (4), Ronco Biellese (3), Salussola (1), Tavigliano (2) e Valle San Nicolao (1). Casi in flessione a Cossato (da 23 a 20), Crevacuore (da 5 a 3), Dorzano (da 5 a 4), Gaglianico (da 7 a 6), Ponderano (da 7 a 5) e Sagliano Micca (da 3 a 1).

Per la quarta settimana di fila calano i comuni liberi dalla presenza del Covid: sette giorni fa erano 40, ora sono 35. Nello specifico: Ailoche, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cerrione, Coggiola, Curino, Gifflenga, Magnano, Massazza, Mezzana Mortigliengo, Muzzano, Netro, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pray, Rosazza, Sala Biellese, Sostegno, Strona, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Vallanzengo, Veglio, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Villa del Bosco, Zubiena e Zumaglia.

Infine, le realtà comunali sotto i 10 casi si portano a quota 71. I dati arrivano dall’Unità di crisi Covid della regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, 22 novembre.