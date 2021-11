A Biella il braccialetto “antistalking” per il contrasto alla violenza di genere

La tecnologia a sostegno del contrasto alla violenza di genere: a Biella, infatti, verrà utilizzato il braccialetto elettronico “antistalking” per salvaguardare le vittime dai propri aggressori. Un ulteriore strumento, messo a disposizione per controllare “a distanza” quei soggetti che attuano o si rendono responsabili di comportamenti antigiuridici o persecutori nei confronti di una donna.

L'annuncio è arrivato nel pomeriggio di ieri, 22 novembre, direttamente dal procuratore di Biella Teresa Angela Camelio. “Abbiamo ritenuto opportuno, condividendo con le forze dell'ordine e inviando proposta alla presidente del Tribunale, il fatto di incentivare le richieste di braccialetto elettronico, cioè l'adozione di questo particolare strumento di controllo, prevista dal codice, nei casi di richiesta di arresti domiciliari – spiega – Ma non solo: nei casi di divieto di avvicinamento o obbligo di allontanamento da casa familiare, si può adottare nella forma antistalking per tutelare la vittima”.

A differenza di quello tradizionale, il braccialetto antistalking è dotato di un doppio dispositivo: uno di questi verrà consegnato alla vittima che l'avviserà in tempo reale se il presunto aggressore le si avvicinerà ad una certa distanza, allertando nello stesso istante le forze dell'ordine che saranno informati della localizzazione di entrambi i soggetti. “Ci credo molto in questo dispositivo – commenta il procuratore Camelio – e dovrebbe essere un bel deterrente per questi fenomeni dal momento che la vittima è salvaguardata automaticamente da questo strumento”.

Infine, il procuratore di Biella ha condiviso con gli organi di stampa qualche dato interessante dell'ultimo biennio: “Sul tema del contrasto alla violenza di genere e della tutela delle donne la finalità è stata quella di incentivare gli allontanamenti urgenti dalla casa familiare con provvedimenti della Polizia giudiziaria intervenente, che si possono attuare anche nei casi di arresto in flagranza. Nel 2020 e 2021 si sono verificati sei allontanamenti di questo tipo”.