Code fuori dal centro vaccinale di via Carso, un lettore segnala: “Presenti anche persone in carrozzina”

“Situazione ore 16,10 c/o al centro vaccinale di via Carso. Presenti anche diverse persone in carrozzina. Ma la nostra vasta rappresentanza politica, mai così numerosa in Parlamento e alla Regione, cosa fa? Ai posteri l'ardua sentenza. Altro che anticipare a 5 mesi la terza dose. Un'ultraottantenne, con scadenza terza dose inizio ottobre, è stata convocata per i primi di novembre, quindi dopo 7 mesi. Un soggetto fragile con scadenza terza dose il 10 novembre non riesce nemmeno a prenotarsi sul tanto strombazzato sito www.ilpiemontetivaccina.it”.