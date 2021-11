“Su Nuraghe Calcio Biella” pareggia 5-5 contro “Jolly Roger Portula”

Tra le prime squadre a scendere in campo nel campionato provinciale 2021-2022, “Su Nuraghe Calcio Biella” contro “Jolly Roger Portula”, allenata e coordinata da Emanuele Ettorre e Fabio Civra Dano; un incontro combattuto fino all’ultimo minuto presso il Centro sportivo “Openkinetik” in corso Avilianum, a Vigliano Biellese.

La partita, arbitrata da Domenico Bocca, si è svolta con costante vantaggio di anche 5-2 in favore dei ragazzi con le insegne della Sardegna sul cuore, ma si è però conclusa con il pareggio di 5-5.Minuti di recupero e “ultima azione” concessa dal direttore di gara hanno favorito il rapidissimo gol del pareggio segnato sul fischio di fine gara. Nonostante la segnalazione di tre giocatori infortunati, compreso il portiere, con caviglia gonfia ancora in via di guarigione e due attaccanti con vistosi ematomi comparsi successivamente ai fianchi, alle caviglie e sulle cosce, indifferente è stata l’insindacabile scelta del giudice di gara. Ferite significative non solo nel corpo degli atleti, che hanno costretto Gaspare Carmona e Roberto Geromel, dirigente sportivo e allenatore di Su Nuraghe Calcio a chiedere di rinviare il secondo incontro che verrà ri-calendarizzato.

Ancora doloranti, con alcuni della rosa costretti in panchina in quanto ancora sprovvisti delle più stringenti visite sanitarie, i ragazzi con i Quattro Mori sul petto scenderanno in campo Lunedì 22 novembre, alle ore 21:00, nel campo di casa di Vigliano Biellese per incontrare “#Escile team”.