Sport invernali: trend di vendite positivo per attrezzatura da sci e snowboard

Il mondo dello sci e degli sport invernali attende con impazienza l'avvio della stagione 2021-2022, che, dopo le forti limitazioni dell'anno scorso che hanno praticamente azzerato le presenze in montagna, si appresta ad aprire impianti e strutture. Sebbene l'annata 2020-2021 sia stata caratterizzata dalla sostanziale inattività, la voglia di sport da parte dei consumatori non si è mai fermata, anzi, in alcuni casi è addirittura aumentata.

È il caso delle attività all'aria aperta, che hanno registrato un trend molto positivo: secondo i dati raccolti nello studio Outdoor Consumer Report 2021, realizzato da ISPO e Deloitte in occasione dello Sports Retail Study, quasi l'80% dei partecipanti al sondaggio dichiara di aver praticato un'attività outdoor negli ultimi dodici mesi.

I dati, che verranno presentati in occasione del prossimo appuntamento a ISPO 2022, evidenziano quindi come cresca la voglia di attività fisica all'aria aperta, come testimoniato anche dal boom di vendite di attrezzature per praticare gli sport invernali, come per esempio sci e snowboard.

Il trend interessa in particolar modo gli e-commerce specializzati, apprezzati dai consumatori per i prezzi concorrenziali e la possibilità di usufruire di una scelta di proposte molto ampia.

Naturalmente, vengono premiati dagli utenti soprattutto gli store di realtà di riferimento del settore, come per esempio Botteroski, storico venditore di attrezzatura per sci e snowboard che sul web supporta il consumatore con un portale intuitivo e di facile consultazione, che beneficia degli oltre 70 anni di esperienza dell’azienda sul mercato tradizionale.



Come scegliere gli sci giusti

La scelta degli sci crea sempre una certa apprensione nel consumatore perché si tratta di un articolo dove la componente tecnica è fondamentale per essere sicuri di comprare un prodotto di qualità. Per questo motivo è importante conoscere come si compone uno sci e quali sono le caratteristiche fondamentali da tenere in considerazione.

Innanzitutto, occorre prestare attenzione ai materiali: in genere uno sci dall'anima in legno o realizzato con materiali innovativi (come la fibra di vetro e il carbonio), è un prodotto di alta qualità particolarmente adatto a sportivi esperti; di contro, sci più "morbidi" costruiti utilizzando schiume poliuretaniche al posto della struttura in legno, garantiscono un gesto atletico meno impegnativo e più semplice da portare avanti.

Risulta quindi fondamentale capire il livello della propria preparazione: un dilettante che scia poche volte all'anno si potrà orientare su modelli flessibili, con una struttura morbida e una larghezza contenuta; mentre chi dedica un impegno costante agli allenamenti in pista avrà bisogno di un prodotto più performante: in questo caso sono perfetti gli sci rigidi caratterizzati da una maggior larghezza.



A ognuno la sua tavola da snowboard

Anche per la scelta dello snowboard entrano in gioco molte componenti come, ad esempio, il livello di abilità. Un aspetto da tenere in considerazione è, però, anche il tipo di terreno sul quale verrà usata la tavola. Per quanto essa possa venire utilizzata per diverse attività, se si sa già che si predilige la neve fresca, sarà opportuno orientarsi su un prodotto pensato appositamente per questo ambiente.

Gli snowboard freestyle, ad esempio, sono adatti a terreni dove sono presenti ostacoli (tronchi, cunette, dossi) e sono più corti e più larghi; al contrario, quelli freeride sono pensati per chi ama la neve fresca e non battuta.

Una tipologia di snowboard speciale che sta prendendo sempre più piede tra gli appassionati è quella chiamata splitboard. In questo caso la tavola, costruita appositamente per affrontare i fuori pista, si può dividere in due in modo che l'atleta possa affrontare la salita utilizzando le pelli di foca e poi scendere con la tavola ricostituita.