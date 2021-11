Prima vittoria in trasferta per la Scuola Pallavolo Biellese

Grande vittoria in trasferta per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese, che conquista i suoi primi 3 punti fuori dalle mura del Palapajetta. La partita contro il CUS Torino è stata a senso unico, con i ragazzi di coach Di Lonardo che hanno gestito la partita sin dal primo punto, con un roster limitato a causa di qualche infortunio.

“Siamo stati bravi a mantenere il livello di gioco alto - dice Filippo Brusasca, out per un infortunio alla spalla -. Abbiamo sbagliato veramente poco e questo è un grande risultato perché in settimana lavoriamo costantemente su questo aspetto. Il primo approccio alla palestra non è stato dei migliori, però durante la gara abbiamo dimostrato di essere più forti e a tratti abbiamo fatto vedere una bella pallavolo.” Finalmente i primi punti fuori casa, che fanno bene al morale e alla classifica. Sabato prossimo ospiteremo la formazione di Verbania, un’altra partita importante con un avversario di valore.

CUS Torino - SPB Ilario Ormezzano Sai 0-3

Parziali: 14-25; 13-25; 18-25

SPB: Bertoni 4; Gallo 6; Guala 9; Marchiodi 9; Scardellato 16; Silvestrini 3. Libero Vicario. NE: Bagnasco, Brusasca, Rastello, Ricino.