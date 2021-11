Nuoto pinnato, atlete biellesi convocate dalla Fipsas a Lignano

Durante il weekend del 19 e 20 novembre, si è svolto il collegiale universitario di nuoto pinnato, presso il Villaggio Olimpico di Lignano Sabbiadoro, che ha visto coinvolte le atlete dello Sport Club Pralino: Gaia Savioli, Carolina Trocca e Greta Trocca, frequentanti l’università.

Greta Trocca frequenta l’università del Piemonte Orientale per la facoltà di filosofia ed è attualmente al terzo anno, mentre Gaia e Carolina frequentano il primo anno all’università di Modena rispettivamente per la facoltà di psicologia e biologia. Le ragazze, atlete e studentesse, sono state convocate dalla Fipsas, la loro federazione di appartenenza, per prendere parte a due giorni di allenamento insieme agli altri atleti-universitari di tutta Italia. Questo collegiale si è svolto in vista della Coppa del Mondo Universitaria organizzata dalla Fisu, l’International University Sports Federation, che si terrà ad Aprile, in Italia, proprio a Lignano Sabbiadoro, dove studenti provenienti da tutto il mondo si sfideranno in acqua a suon di monopinna! Con loro al collegiale era presente anche l’allenatore Emiliano Zanella, chiamato dalla federazione per coordinare l’evento e allenare i ragazzi durante i due giorni di stage.