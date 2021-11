La SPB Esso Maxemy torna sconfitta dalla trasferta contro il Volley Novara

La squadra che milita in Serie D della Scuola Pallavolo Biellese non riesce a imporsi a Novara. I ragazzi hanno trovato un avversario esperto e preparato fisicamente, non sono riusciti ad imporsi tecnicamente. Nel terzo set la reazione c’è stata, ma i padroni di casa non hanno mollato e qualche errore di troppo ha concesso loro la vittoria e i tre punti in classifica.

“Non siamo riusciti ad esprimere a pieno il nostro gioco - dice il coach Simone Marangio -. A tratti abbiamo giocato alla pari, ma nei finali di set la nostra inesperienza costa cara. Comunque c’è da ricordare che siamo una squadra molto giovane e il nostro percorso continua e prima o poi arriveranno anche i risultati, perché abbiamo dei segnali positivi. Ultima nota positiva è il rientro di Djuma Roncati, che finalmente si unisce al nostro gruppo e che sarà sicuramente un valore aggiunto importante alla squadra”.

Volley Novara - SPB Esso Maxemy 3-0

Parziali: 25-18; 25-16; 25-23

SPB: Andrigo 2, Bottigella 4, Mazzoli 13, Ozarchevici 0, Pelle 9, Rege 6, Roncati 4, Sarasino 2, Spinello 5. Liberi: Ressia, Pelosini.